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تعليم

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بمدرسة إعدادي في مطروح للتحقيق

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:33 م
مدرسة علي بن ابي
مدرسة علي بن ابي طالب
ايمن محمود
أحال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، الخميس، العاملين بمدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بنين، التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، للشئون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال الشديد والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفقدية التي قام بها عبد الفتاح صالح، مدير عام إدارة مطروح التعليمية، صباح اليوم، لمتابعة انتظام العمل بعدد من المدارس للاطمئنان إلى جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الجولات الميدانية لمديري الإدارات التعليمية مستمرة لمتابعة جاهزية المدارس لانطلاق الدراسة بجميع أرجاء مطروح، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح، وطبقا للتكليفات الوزارية الخاصة بتكثيف الاستعدادات النهائية لضمان تحقيق انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.

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