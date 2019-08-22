البسطاء يستمتعون.. مهرجان القلعة يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة للدولة

يحظى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ28، والتي انطلقت فعالياته منذ عدة أيام في محكى القلعة وتنظمه دار الأوبرا المصرية، باهتمام من قبل وزارة الثقافة، خاصة وأنه يعرف بمهرجان البسطاء، حيث يتوافد عليه الآلاف من المواطنين، للاستمتاع بما يقدمه من حفلات غنائية لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.



وتخطى عدد الحضور 15 ألف متفرج، من جميع أطياف الشعب المصري، الأمر الذي دفع وزارة الثقافة، بزيادة عدد منافذ بيع التذاكر الخاصة به، تسهيلًا على المواطنين سرعة الحصول عليها، والقضاء على التكدس الشديد لهم أمام بوابات الدخول.



ويواصل المهرجان تقديم فعالياته حتى الأول من سبتمبر المقبل، الذي يختتم بحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، وتميزت لياليه بالتنوع، إذ تشمل العديد من ألوان الفنون بالرقص الشعبي والتحطيب بالعصا، وعروض التنورة والرقصات النوبية، التي تقدمها فرق الفنون الشعبية على المسرح، وتمتعت بها الجماهير.



كما يمتزج مهرجان القلعة للموسقى والغناء، بوصلة من الغناء العربي الأصيل، حيث يتم تقديم باقة متنوعة من أجمل الأغاني الطربية الأصيلة، بواسطة عدد من مطربي دار الأوبرا المصرية.



ويستمتع الجمهور بفقرات الحفل المتنوعة، والتي تمتد حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وتعالى فيها تصفيقات الجمهور تعبيرًا عن سعادتهم بالفقرات الغنائية والرقص من الحفل.



من ناحية أخرى، يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي، اليوم الخميس 22 أغسطس، بقلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الثامنة والعشرين.



ونظرًا للإقبال الشديد على المهرجان، كلفت وزارة الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، بزيادة منافذ بيع التذاكر للجمهور، حيث أنها وصلت إلى 5 منافذ تسهيلا على الجمهور في إمكانية شرائها، وتبدأ عملها في الرابعة مساء حتى الخامسة.



وأكد الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمة الأوبرا من فنون.



ولفت مجدي صابر إلى أن التوافد الكبير يؤكد إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان مما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الإهتمام بالشباب والمواطن المصري.