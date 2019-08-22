لطلاب الشهادات الفنية.. 8 كليات تكنولوجية و45 معهدا حكوميا بتنسيق 2019.. جامعتا القاهرة الجديدة وبني سويف الأبرز

45 معهدا فنيا متوسطا حكوميا بتنسيق الشهادات الفنية

دراسة 4 سنوات بالجامعات التكنولوجية ومؤهلات فوق المتوسطة

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، السبت الماضي 17/8/2019 وذلك حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019.أما عن نظام التنسيق الإلكترونين فعلى الطلاب أن يقوموا بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري على شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg ، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية.وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر، والتي تكون أولوية للطلاب لوضعها على رأس رغباتهم.وقالت الوزارة إنه بالنسبة للجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 فعددها 27 جامعة على النحو التالى:- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:والتي تشمل كلية الصناعة والطاقة مقرها آخر شارع التسعين بمنطقة اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وسنوات الدراسة بها هي 4 أعوام للحصول على "دبلوم المهني فوق المتوسط، وبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".- جامعة الدلتا التكنولوجية:كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وهي مقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "دبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".- جامعة بني سيوف التكنولوجية:كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة مقرها محافظة بني سويف، ومدة الدراسة بها 4 سنوات (2 + 2) للحصول على "دبلوم المهني فوق المتوسط، البكالريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".- قطاع وزارة التعليم العالي:وهي الكليات التكنولوجية وتشمل 45 معهدا صناعيا وتجاريا وسياحيا، ومدة الدراسة بها سنتان فقط للحصول على دبلوم المهني فوق المتوسط.وهي عبارة عن 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا متوسطا حكوميا وهي كالآتى:.1 المعهد الفني الصناعي بالمطرية.2 المعهد الفني الصناعي للبصريات.3 المعهد الفني للفنادق بالمطرية.4 المعهد الفني التجاري بالمطرية.5 المعهد الفني الصناعي بشبرا.6 المعهد الفني التجاري بشبرا.7 المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.8 المعهد الفني التجاري بالروضة.9 المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.11 المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية.11 المعهد الفني الصناعي ببنها.12 المعهد الفني التجاري ببنها.13 المعهد الفني الصناعي بقويسنا.14 المعهد الفني التجاري بقويسنا.15 المعهد الفني التجاري بطنطا.16 المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.17 المعهد الفني التجاري بالزقازيق.18 المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.19 المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.20 المعهد الفني التجاري بدمياط.21 المعهد الفني التجاري بالمنصورة.22 المعهد الفني التجاري بدمنهور.23 المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية.24 المعهد الفني التجاري بالإسكندرية.25 المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية.26 المعهد الفني الصناعي للمنشآت البحرية ببورسعيد.27 المعهد الفني الصناعي ببورسعيد.28 المعهد الفني التجاري ببورسعيد.29 المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.30 المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.31 المعهد الفني التجاري بالعريش.32 المعهد الفني التجاري ببني سويف.33 المعهد الفني الصناعي للري والصرف والمساحة باسيوط.34 المعهد الفني التجاري بأسيوط.35 المعهد الفني الصناعي بسوهاج.36 المعهد الفني التجاري بسوهاج.37 المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي.38 المعهد الفني الصناعي بقنا.39 المعهد الصناعي للرى و الصرف والمساحة بقنا.40 المعهد الفني التجاري بقنا.41 المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.42 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.43 المعهد الفني الصناعي لترميم الآثار بالأقصر.44 المعهد الفني الصناعي بأسوان.45 المعهد الفني التجاري بأسوان