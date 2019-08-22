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بهذه الخطوة.. يوتيوب يحمي الأطفال على منصته

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:30 م
يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم
تخطط شركة جوجل "Google" الأمريكية، لوقف الإعلانات المستهدفة التى يحتمل أن يشاهدها الأطفال على منصة مقاطع الفيديو المملوكة لها يوتيوب "YouTube"، وفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقنى.

ويأتى ذلك بعد أن اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، شركة يوتيوب "YouTube" بانتهاكها قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA)، من خلال جمع البيانات وعدم حماية المستخدمين الصغار على المنصة.

وقالت شركة جوجل الشركة المالكة لـ"يوتيوب" إنها توصلت إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية بشأن هذه المسألة شهر يوليو الماضي، والتى تقدر بملايين الدولارات.

ونظرًا لأن الإعلانات المستهدفة تتضمن جمع معلومات حول مستخدم ما، فإن عرض على الأطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون إذن الوالدين، يعد انتهاكا وفقًا لقانون خصوصية الأطفال عبر الإنترنت لـ COPPA.

ووفقًا لموقع بلومبرج "Bloomberg"، قد يؤدي قرار "YouTube" بإلغاء الإعلانات المستهدفة إلى خسارة فورية في مبيعات الإعلانات.

يذكر أن موقع يوتيوب "YouTube" أضاف بعض الضوابط الأبوية ضمن إعداداته، والتى تسمح للوالدين باختيار مقاطع الفيديو والقنوات التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها، بالإضافة إلى ذلك، أغلقت الشركة تعليقاتها على بعض مقاطع الفيديو الموجهة للأطفال الصغار.

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