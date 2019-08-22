على جمعة: شرط وحيد لقبول التوبة من مرتكب إحدى الكبائر

تلقى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، سؤالا يقول صاحبه (هل من وقع في كبيرة وهو عازم على التوبة تقبل توبته ؟).



وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: تقبل بدون شك، فالله سبحانه وتعالى يبل التوبة عن عبادة، وكما جاء فى قوله تعالى { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }.



وأشار الى أن إذا تبت وامتنعت عن الفعل ونويت ألا تعود اليه مرة أخرى ففى هذه الحالة يقبلك الله.



وأوضح أن من توب فعليه أن ينوي نية صادقة على انه يستغفر الله ويتوب اليه ويتغلب على نفسه، فهناك فرق بين من يتوب ويرجع لله وبين من يستمرئ العمل ويتحدى، ففرق بين الذنب البشري الذى يعقبه الندم والتوبة وبين الذنب الإبليسي الذي هو كبرًا وتجبر وطغيان، ففى الحديث الشريف لو لم تذنب لذهب الله بكم.