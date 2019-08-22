لتقليل الاغتراب.. احصل على بطاقة الترشيح بـ تنسيق 2019 عبر هذا الرابط

سيطرت حالة من الترقب على طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2019 المتقدمين لمرحلة تقليل الاغتراب، في انتظار انتهاء التحويلات، واستخراج بطاقة الترشيح والتي أتيحت للطلاب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية ثم التقديم بالجامعات.



ويقوم الطلاب فور ظهور النتيجة بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ويدخل الرقم القومي ورقم الجلوس حتى تظهر له الكلية التي تم ترشيحه لها، ليقوم بطباعتها.





بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 ولمدة ثلاثة عشر يومًا انتهت يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، حيث تقدم عدد 86681 طالب وطالبة برغباتهم لـ تقليل الاغتراب.



ولطباعة بطاقات الترشيح عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx