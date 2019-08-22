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رياضة

بطولة العالم للناشئين.. منتخب مصر لكرة الطائرة يفوز على الأرجنتين 3-1

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:26 م
منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين
عبدالله هشام
حقق منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين الفوز على منافسه الأرجنتيني بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 30 من نفس الشهر.

ونجح منتخب ناشئي الطائرة في تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته أمس على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2، ويلعب منتخبنا الوطني مباراته غدا امام منتخب اليابان في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر في هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان وعمر دياب وأحمد عبد العظيم مروان النجار وعبدالرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.

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