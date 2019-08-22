أسوان يفوز على بتروجيت وديا بركلات الترجيح

حقق أسوان الفوز على فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن استعدادات الفريق الأسوانى لدورى الأضواء والشهرة.

واصل فريق أسوان والصاعد حديثا للدورى الممتاز، خوض لقاءاته الودية على ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق بفترة الإعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز.جاءت المباراة حماسية وقوية من جانب الفريقين؛ وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1/1، سجل لأسوان فادي فريد، وامتدت المباراة لركلات الترجيح وفاز أسوان 3/1، وتألق الحارس الناشئ إسلام سليمان لثلاث ركلات جزاء، ومن المنتظر أن يخوض فريق أسوان أكثر من مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.وأكد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى أسوان، أن المباريات الودية التى يخوضها الفريق بمعسكر الإسكندرية تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.