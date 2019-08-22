الفيفا يجمد لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قام بتجميد لائحة النظام الأساسي الخاصة بالجبلاية بعد تعيين لجنة خماسية من أجل تسيير أعمال الاتحاد لمدة عام.



وضمت اللجنة الخماسية التى قام بتعيينها الفيفا كل من: عمرو الجناينى رئيسا والدكتور جمال محمد على نائبا والدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق فى العضوية.



قال المصدر ذاته إن السويسري فيرون مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي خلال اجتماعه الأخير باللجنة الخماسية للجنة المؤقتة، أكد أن الاتحاد الدولى هو المنوط بإدارة شئون الجبلاية من خلال اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد إضافة الى تجميد لائحة النظام الأساسي.



تابع : اللجنة المؤقتة سيكون أبرز المهام المنوط بها تعديل لائحة النظام الأساسي خلال الفترة القادمة على ألا يكون لأى عضو فى اللجنة الخماسية أحقية الترشح فى الانتخابات القادمة.



لفت إلى أن مندوب الفيفا السويسرى فيرون أكد أحقية الاتحاد الدولى فى تقييم أداء اللجنة الخماسية والإطاحة بأى من أعضائها فى حالة التقصير أو الاستقالة وتغييره بأى عضو جديد ينضم الى لجنة تسيير الأعمال لافتا إلى أنه سوف يتم إرسال لجان متابعة من الفيفا بشكل دورى فى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبل.