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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غداً.. 16 ألف و67 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 61 لجنة في أسوان

امتحان
امتحان
محمد عبد الفتاح

 أكد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات "التحريرية للدبلومات الفنية " "دور أول" للعام الدراسى 2025/2026  ، التى تنطلق غداً السبت 6 يونيو وتنتهى الخميس 18 يونيو، وفق الجداول التى اعتمدتها وأعلنتها الوزارة.

وأضاف "أبو يوسف" أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لآداء الامتحانات هذا العام بلغ 16 ألف و67 طالب، موزعين على 61 لجنة بواقع 4686 طالب وطالبة بإدارة أسوان التعليمية موزعين على 20 لجنة 1215 طالب بإدارة دراو التعليمية موزعين على 5 لجان 1285 طالب بإدارة نصر النوبة التعليمية موزعين على 6 لجان - ٤٠٢٢ طالب بإدارة كوم امبو التعليمية موزعين على 16 لجنة 4859 طالب  بإدارة إدفو التعليمية موزعين على 18 لجنة ما بين صناعي وتجارى وفندقي وزراعي، نظام 3 سنوات و 5 سنوات. 

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل عدة لجان متابعة خلال الفترة الماضية للمرور على (اللجان والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة) بجميع الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أعمال النظافة والفرش لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 27 استراحة بواقع 20 استراحة رجال 7 استراحات سيدات). وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة بمشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) التى تضمن إقامة كريمة للمنتدبين وتم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 6 خطوط توزيع، وتم تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية. 

امتحان

وأشار "ربيع أبويوسف" إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، مضيفًا أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار إلى أنه التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، وحظر حيازة الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية، والإلتزام بتطبيق القانون رقم 205  لسنة 2020 ، والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

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