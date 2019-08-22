لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم علي الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم؛ للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب ويتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياه لمدة 8 ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة، حتي الساعة السادسة صباح يوم السبت.



وأضافت الشركة أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه هي: ( مساكن الضباط بالرماية – إسكان الشباب - عزبة جبريل -كوم بكار - كفر نصار - كفر غطاطي - الوفاء والأمل ) بالإضافة إلي ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم (شارع ترعة المريوطية – الكوم الأخضر - الثلاث طوابق - التعاون – المطبعة – حسن محمد ).



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.



أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب علي أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتغطية المناطق المتأثرة بالإضافة إلي تخصيص رقم 125 للطوارئ واستقبال طلبات واحتياجات المواطنين.