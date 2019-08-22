جايلك يا فريدة يا عثمان.. امير كرارة ينشر فيديو له من داخل البسين.. شاهد

نشر الفنان أمير كرارة فيديو جديدا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلق أمير كرارة على الفيديو قائلا "جايلك يا فريدة يا عثمان".



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



قرش مصر -- وحش -- قرش البحر



ويعد فيلم كازابلانكا آخر أعمال أمير كرارة السينمائية، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش.