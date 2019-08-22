ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جايلك يا فريدة يا عثمان.. امير كرارة ينشر فيديو له من داخل البسين.. شاهد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:37 م
امير كرارة
امير كرارة
القسم الميدانى
نشر الفنان أمير كرارة فيديو جديدا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وعلق أمير كرارة على الفيديو قائلا "جايلك يا فريدة يا عثمان". 

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

قرش مصر -- وحش -- قرش البحر

ويعد فيلم كازابلانكا آخر أعمال أمير كرارة السينمائية، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأكثر من 50 مليون جنيه.. فيلم كازابلانكا يتصدر الإيرادات

كازابلانكا يحقق مليون جنيه أمس

كازابلانكا يحقق 58 مليون جنيه إيرادات فى 3 أسابيع

فيلم كازابلانكا يحقق إيرادات 60 مليون جنيه

كازابلانكا كرارة يتخطى 72 مليون جنيه

الليمونادا بالتلج دا اختراع عظيم.. أمير كرارة يقضى اجازته بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

كهربا على اعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك .. فيديو

الجهاز الفنى يقترب من إنهاء تجربة نيمار مع الإسماعيلى

افيخاي أدرعي.. آلة التطبيع الإسرائيلي يواجه سخرية العرب

مدرب الاهلي الجديد .. الخطيب يتمسك ببقاء يوسف

سعر الدولار اليوم الخميس 22 - 8 - 2019 في البنوك المصرية

أزمة أحمد الفيشاوي مع ابنته ومطلقته.. الحكم بحبس الفنان.. الجدة: تحملنا المصاريف ولم نمنعه من الرؤية.. والأب يرد: هند الحناوي ضُبطت سكرانة مع رجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

كده برضه يا سونة يا خاين.. أروى جودة تقلد عبد المنعم ابراهيم بـ مايوه قطعة واحدة ..صور