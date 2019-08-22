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رياضة

اتحاد الكرة يكشف موعد إعلان المدير الفنى لمنتخب مصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:34 م
منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسرى غازى
كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن موعد الإعلان عن هوية المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني بعد إقالة الجهاز الفنى السابق بقيادة المكسيكى خافيير ىجيرى بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0 ووداع بطولة أمم إفريقيا التى أقيمت فى مصر مؤخرا.

ويتنافس على قيادة الفراعنة الكبار كل من : حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال.

قال جمال محمد علي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": اجتماع اللجنة الخماسية الأول يوم السبت لن يتم خلاله حسم الإعلان عن هوية خليفة المكسيكى خافيير آجيرى لقيادة الفراعنة الكبار فنيا لافتا إلى أنه سيتم التطرق إلى مناقشة ملف المدير الفنى الجديد خلال الإجتماع.

لفت جمال محمد على إلى أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تمتلك العديد من السيرة الذاتية للمدربين المصريين القادرين على قيادة الفراعنة الكبار مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الأمر فى الاجتماع الأول على أن يتم حسم ملف المدرب الجديد للفراعنة الكبار خلال الجلسات المقبلة فى شهر أغسطس الجاري.

يذكر أن أول تجمع رسمي للمنتخب الوطنى الأول سيكون فى معسكر شهر سبتمبر القادم استعدادا للمشاركة فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.

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