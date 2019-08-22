علاقات خطرة .. شريف منير ينصح بقراءة هذا الكتاب

نشر الفنان شريف منير عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، صورة له أثناء قراءته كتاب علاقات خطرة ، فى عطلته الصيفية .وعلق " شريف قائلًا: "كتاب حلو ومهم انصح بقراءته" .يذكر أن الفنان شريف منير أعلن عن الفرقة الموسيقية في سبتمبر الماضي، أثناء ظهوره في برنامح "تعشب شاي" الذي تقدمه الفنانة غادة عادل على قناة dmc، وكان الاسم المبدئي لها "family"، قبل أن يتم تغييره إلى "نوستالجيا" خاصة أنها تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بموسيقى الثمانينيات والتسعينيات.كان شريف منير قد شارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم " الممر " ، والذى حقق نجاحًا كبيرًا ، وشارك فى بطولته كل من احمد عز وهند صبرى .