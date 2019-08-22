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محافظ أسيوط: لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة وفاة 3 أشخاص وسائق داخل بالوعة صرف صحي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:56 م
لجنة عاجلة للتحقيق
لجنة عاجلة للتحقيق فى واقعة وفاة سائق
إيهاب عمر
أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق ومعرفة ملابسات واقعة وفاة سائق و3 مواطنين سقطوا فى بالوعة صرف صحى بمدينة صدفا اثناء قيام السائق بتفريغ حمولة سيارة الصرف بالبالوعة .

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد وصول اخطار من حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا يفيد انه فى حوالى الساعة السابعة والنصف مساء واثناء قيام سيارة كسح صرف صحى بمركز ومدينة صدفا بتفريغ حمولتها بإحدى البالوعات وتواجد احد الشباب سقط منه شىء فى البالوعة وتبعه صديق ثم جاره ثم سائق السيارة وتم الدفع بسيارة الانقاذ المركزى والحماية المدنية والاسعاف وتم استخراجهم ونقلهم الى مستشفى صدفا المركزى لاجراء الاسعافات اللازمة ولكنهم توفوا تباعًا .

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة صدفا والنيابة العامة الى مكان الحادث وتبين وفاة كل من عصام ز. ا. " 30 سنة سائق بالوحدة المحلية لمركز صدفا وكل من " ايمن س. " 42 سنة و " زين ع. " 20 سنة و" مجاهد ن . " 14 سنة من اهالى المدينة .

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واستكمال الاجراءات القانونية .

ومن جانبه قرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة عاجلة لمعرفة ملابسات الحادث والتحقيق فى الواقعة ومتابعة تقرير النيابة العامة وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين.

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