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رياضة

الثامن .. تركي آل الشيخ يعلن صفقة جديدة لنادي ألميريا الإسباني

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:33 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
عمرو ابوبكر
أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي النيجيري فالنتين جيمس، في ثامن صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.

وأعلن ألميريا عبر موقعه الرسمي أنه ضم النيجيري صاحب الـ 20 عاما قادما من نادي مدافع جالطة سراي التركي بنظام الإعارة مع خيار الشراء.

ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي الميريا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، صورة عبر حسابه على تويتر لتوقيع اللاعب رفقة محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي للنادي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على انستجرام: المدافع الدولي النيجيري فالنتين جيمس 20 عاما قادمًا من نادي جلطة سراي بنظام الإعارة مع خيار الشراء .. الصفقة رقم 8 إن شاء الله القادم أقوى.

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