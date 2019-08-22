بسبب النادي الأهلي .. أحمد صلاح حسني: أبويا قالي أنت مجنون

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه احترف في أحد الأندية الألمانية خلال فترة الثانوية العامة، موضحا أن السفر إلي الخارج كان صعبا جدا خاصة أنه كان 18 سنة فقط.



وأضاف حسني خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية « سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أن ثقافة المجتمع في الماضي كانت تعترض على السفر للخارج خاصة أنه كان يلعب في النادي الأهلي، ووالدته كانت تخاف عليه.



وأكد حسني، أن في الفترة التي كان يلعب فيها بالنادي الأهلي، تحدث مع والده أن يترك كرة القدم ويحترف التمثيل من خلال الالتحاق بمعهد السينما؛ مرددا: « ابويا قالي انت مجنون».



وتحدث حسنى؛ عن ذكرياته في ألمانيا وكيف واجه المجتمع الأوربي؛ وتعلمه الطبخ؛ والألمانية وغيرها من الخبرات التي اكتسبها خاصة أنه عاش هناك 5 سنوات ونصف.