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طريقة عمل مربى تين برشومي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:01 ص
طريقة عمل مربى تين
طريقة عمل مربى تين برشومي
هاجر هانئ
مربى تين برشومي من الوصفات التى تبحث عليها الكثير من السيدات، فنقدم لكم طريقة عمل مربى تين برشومى من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ


مقادير مربى تين برشومي

تين برشومي انصاص 
جيلاتين 
عصير ليمون 
قرنفل 
قرفة 
عيدان سكر 

طريقة تحضير مربى تين برشومي
* يوضع التين في حلة ويضاف السكر وعصير الليمون وتغطى وتترك يوما كاملا في الثلاجة
* توضع الحلة على النار وتقلب حتى تعقد المربى
* يوضع قليل من الماء على بودرة الجيلاتين حتى يتحول لمادة جيلاتينية
* يوضع على مربى التين ويترك حتى يغلي
* يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ ثم يعبأ في برطمان

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