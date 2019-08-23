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بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:10 ص
إيمان العاصى
إيمان العاصى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة إيمان العاصى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها.

تألقت إيمان العاصى فى الصورة بإطلالة كاجوال، مرتدية هوت شورت باللون البينك، ونسقت معها سترة قطنية باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة.

وارتدت حذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة كاجوال أنيقة.

واعتمدت إيمان العاصى على شعرها الأشقر تامنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع ملامحها.

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