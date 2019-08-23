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حوادث

حبس رامي شعث أحد المتهمين في قضية خلية الأمل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:04 ص
رامي نبيل شعث
رامي نبيل شعث
مصطفى الرماح
علمت "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن الإخوانى رامي نبيل شعث محبوس مع باقي أعضاء جماعة الإخوان في تحرك "تنظيم الأمل" القضية رقم ۲۰۱۹/ ٩٣٠ حصر أمن دولة عليا" والتى كانت تنوى تنفيذ مخطط التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بالتنسيق مع حلفائهم من الطابور الخامس بالبلاد لـ "ارتكاب أعمال عنف وتخريب - استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة" معتمدين على الدعم المالي من جماعة الإخوان.

وأضافت المصادر أنه وبعد عدة محاولات فاشلة من الإخواني رامي شعث للحصول على الجنسية المصرية أظهر وجهه الحقيقي ونواياه الخبيثة ولجأ لجماعة الإخوان الإرهابية لبث الشائعات حول الدولة المصرية.

وقالت المصادر أن رامي شعث ترك قضيته الاساسية بالدفاع عن الفلسطينيين المحاصرين، وقام بتمويل عمليات مشبوهة لجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق أموال الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أنه بعدما كان ينادى بالدفاع عن الأرض الفلسطينية ترك كل ذلك وارتمى فى أحضان الجماعة الإرهابية وأصبح أحد أذرعها التي تقوم بالتخطيط لعملياتهم المشبوهة.

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