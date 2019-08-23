هجوم شديد من الجمهور على ريهام سعيد بعد تنمرها على أصحاب السمنة

هاجم عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الاعلامية ريهام سعيد بشأن تصريحاتها المسيئة لمن يعانون من السمنة.



ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #ريهام_سعيد وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#ريهام_سعيد:

حتي الحماقة لازم يبقي ليها حدود و خطوط حمراء.



‏تتذكرو يو ما مرضت وصارت تطلب السماح من الناس اللي غلطت فحقهن ؟ و تترجى الناس يدعولها ؟ صارت تعرف قيمة نعمة الحياة وقيمة الأخلاق.. !! بس لما شفاها ربنا وعطاها فرصة ثانية بدل ما تشكره وتصفّي قلبها من هالحقد والغباء رجعت أشرس وأحقر

‎#ريهام_سعيد تنطبق عليك الآية ١٢من سورة يونس شوفيها .



‏يعني بكرا ريهام سعيد لما ترجع توزع المساعدات " الانسانية" على المهمشين و المحتاجين، رح تلف عليهم و معها ميزان عشان تشوف مين بستحق و مين عبء عالمجتمع؟!!!.





‏‎#ريهام_سعيد

لمن عرفت ان ريهام سعيد كانت تخينة تذكرت قصة المجنون كاليجولا حاكم رومانيا الذي امر بقتل جميع الصلعان لأنه اصلع ولا يريد ان يراهم فيتذكر انه اصلع.



وكانت الاعلامية ريهام سعيد قد هاجمت في برنامجها المقدم علي قناة الحياة اصحاب السمنة قائلة "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».. بتلك الكلمات طلت الإعلامية ريهام سعيد على جمهورها، لكن لم يقتصر صداها على متابهي برنامجها، فقد اعتبرها الكثيرون أنها بمثابة إهانة وسخرية من أصحاب السمنة والوزن الزائد حتى وصل الحال إلى وصفها لهم بانهم عبء على الدولة.