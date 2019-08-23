ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتقوية عضلات الجزء العلوي من الجسم .. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:41 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
البهى عمرو
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة، التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، والتي تسهم في تقوية الجزء العلوي من الجسم، وتقديم مجموعة من التمرين من الوضع الثابت.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الجمعة، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى البيت أو فى الجم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن الدهون الموجودة فى الجسم يجب التعامل معها بحرص، مؤكدًا أن كل عضلة بالجسم تحتاج تمارين خاصة.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباح البلد يقدم نصائح مهمة لتقوية عضلة الظهر..فيديو

شاهد.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم

صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتقوية الظهر والكتف بالبيت.. فيديو

تمارين رياضية لمرونة العضلات وتنشيط الدورة الدموية

صباح البلد يقدم تمارين إطالة مع الثبات لزيادة القوة العضلية..فيديو

تمارين رياضية لحرق الدهون في الجسم

ترشيحاتنا

حبس رامي شعث أحد المتهمين في قضية خلية الأمل

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

رئة الأرض تحترق.. قصة حرائق الأمازون التي أجبرت رونالدو مناشدة العالم لإخماد نيرانها

أظهر وجهه الخبيث .. رامي شعث فشل في الحصول على الجنسية المصرية ولجأ لجماعة الإخوان الإرهابية

الكشف عن حقيقة وضع رئيس وزراء بريطانيا قدمه على الطاولة أمام ماكرون

بحبك يا ستاموني .. يوم تلات لـ عمرو دياب على طريقة محمود عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان بألوان البحر .. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري