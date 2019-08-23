اليورو يتراجع 3 قروش .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 23-8-2019

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، الجمعة 23 أغسطس 2019، حيث سجل الدولار الأمريكى نحو 16.5447 جنيه للشراء و16.6447 جنيه للبيع.



وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 18.33 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش عن أسعاره أمس، بينما سجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى نحو 20.12 جنيه للشراء و20.25 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش، وسجل الفرنك السويسرى نحو 16.8806 جنيه للشراء و16.9844 جنيه للبيع.



وسجل سعر 100 ين يابانى نحو 15.5379 جنيه للشراء و15.6333 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصينى نحو 2.3420 جنيه للشراء و2.3565 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية، سجل سعر الريـال السعودي نحو 4.4105 جنيه للشراء و4.4374 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 54.3499 جنيه للشراء و54.7019 جنيه للبيع.