أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 -8- 2019 فى مصر

سجّلت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، 23 - 8 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 695 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة، 23 - 8 - 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 23 - 8 – 2019 على النحو التالي:



عيار 24: 794 جنيهًا.

عيار 21: 695 جنيها.

عيار 18: 595 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5560 جنيهًا.



سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

