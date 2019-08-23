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اقتصاد

بعد غد .. بدء التسجيل وسداد المقدمات لـ512 وحدة سكنية بمشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:50 ص
مشروع JANNA بمدينة
مشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة
امنة عبد العظيم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اعتبارا من بعد غد /الأحد/ الموافق 25/8/2019، وحتى يوم الخميس 5/9/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).

وأشارت الإسكان إلى أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/8/2019.

ونوهت الوزارة إلى أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذى تقوم به وزارة الإسكان مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.

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