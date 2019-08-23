قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه سمع دوي انفجار عند حاجز الجلمة، بالقرب من جنين.



وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يفحص ما إذا كان الانفجار ناتج عن عملية استهداف جديدة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بانفجار عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية في منطقة بنيامين بإسرائيل، مما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رجلا "46 عاما، وشابة "18 عاما" وشابا "21 عاما" أًصيبوا بإصابات خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية ألقيت عليهم على ما يبدو من سيارة مرت بالقرب منهم في منطقة بنيامين.



وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ هرعت إلى المكان، ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة بالمنطقة للبحث عن السيارة.



وزعمت الصحيفة أن كافة التقديرات تشير إلى أن فلسطيني أو اثنين يستقلان سيارة ألقوا العبوة الناسفة في المنطقة المذكورة، ويجري الجيش عمليات تمشيط في رام الله بحثا عن المنفذين.



وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحالة الصحية للرجل حرجة للغاية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة طائرة عسكرية.