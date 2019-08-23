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نظام أردوغان يعتقل 34 عسكريا و52 مدنيا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:01 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
عرفة البنداري
أصدر المدعي العام التركي، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق 34 عسكريا من القوات الجوية و52 مدنيا من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية، وتقول إنها مسؤولة عن عن محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.

وتتهم تركيا رجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو عام 2016. بينما ينفي جولن أي صلة له بالأمر.

وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية، منذ وقوع الانقلاب وحتى اليوم، احتجاز السلطات التركية لأكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، فيما فصلت وأوقفت عن العمل 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.

وكان ضحايا مراسيم الطوارئ في تركيا قد دشنوا حملة تطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة أعادتهم إلى عملهم، لأنه لم يثبت عليهم أي تهمة من التهم المنسوبة إليهم.

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