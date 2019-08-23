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عقلية استعمارية.. الرئيس البرازيلي يرد على رغبة ماكرون بإنقاذ غابات الأمازون

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:00 م
حريق غابات الأمازون
حريق غابات الأمازون
أماني إبراهيم
أثارت حرائق الغابات في البرازيل قلق عدد من زعماء العالم، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي عبر عن ضرورة التدخل وإنقاذ الموقف من خلال اجتماع أعضاء مجموعة السبع خلال القمة المنعقدة في باريس، نهاية الأسبوع الجاري، ولكن تعليقه أثار غضب نظيره البرازيلي.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الحرائق في منطقة الأمازون تعد أزمة دولية، داعيا إلى أن تكون هذه الأزمة على رأس جدول أعمال قمة مجموعة السبع.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن تعليق إيمانويل ماكرون أدى إلى رد غاضب من زعيم البرازيل.

وكان إيمانويل ماكرون كتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "منزلنا يحترق.. حرفيًا غابة الأمازون المطيرة - الرئتين التي تنتج 20 ٪ من أكسجين كوكبنا - تشتعل فيها النيران، إنها أزمة دولية ولأعضاء قمة G7، دعونا نناقش حالة الطوارئ الأولى هذه في غضون يومين!".

وجاء غضب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو، بسبب مخاوفه من فكرة التدخل الأجنبي في منطقة الأمازون البرازيلية، خاصة بعد تعليقات نظيره الفرنسي، حيث يخشى بولسونارو، أن يستغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشكلة حرائق الغابات في الأمازون ودول إقليمية أخرى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

ورد بولسانور على ماكرون عبر موقع تويتر أيضا، حيث كتب اليوم: "اقتراح الرئيس الفرنسي بأن تتم مناقشة قضية الأمازون خلال قمة مجموعة السبع بدون مشاركة دول المنطقة، وهو ما يستحضر عقلية استعمارية لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

يذكر أن البرازيل شهدت أكثر من 72000 حريق هذا العام أكثر من نصفهم كانوا في منطقة الأمازون، بزيادة قدرها 84 ٪ عن نفس الفترة في عام 2018، وفقا لنتائج المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.

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