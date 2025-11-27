قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
رياضة

تعرف على مواعيد مواجهات الفراعنة في البطولة العربية بالأردن

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
عبدالله هشام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة التحدي الأولى بالاردن، مواعيد مباريات منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة، حيث يدخل الفراعنة المنافسات بطموحات كبيرة للمنافسة على لقب البطولة.

وجاءت مواعيد منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال في البطولة على النحو التالي:

يبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة منتخب فلسطين في تمام الساعة الثالثة غدًا الجمعة، على أن يلتقي منتخبنا الوطني في المواجهة الثانية أمام منتخب تونس بعد غدٍ السبت في تمام الساعة السابعة.

وفي المواجهة الثالثة يلتقي منتخبنا الوطني أمام منتخب البحرين يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، ويوم الثلاثاء يلتقي منتخب مصر مع منتخب الأردن صاحب الأرض والجمهور في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن يختتم منتخب الفراعنة مواجهاته بلقاء الكويت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثالثة.

ويأمل منتخب مصر، بقيادة رئيس البعثة المهندس ياسر قمر والجهاز الفني للمنتخب، بقيادة كابتن محمد اللقاني في تقديم عروض قوية تعكس مكانة الطائرة المصرية واستمرار تطورها على الساحة العربية، والقارية في السنوات الأخيرة .

وتستضيف  المملكة الأردنية الهاشمية منافسات بطولة التحدي العربية الأولى للرجال، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل ، في نسخة تحمل الكثير من التطلعات والطموحات للاعبي منتخبنا الوطني.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة التحدي العربية الأولى للرجال كلا من:

حسام يوسف

محمد عادل

عبد الرحمن الحسيني

محمد عسران

سيف عابد

محمد رضا

محمد عبد المحسن

أحمد عزب

زياد أسامة

محمد مجدي

مصطفى جابر

محمد رمضان

عبد الرحمن سعودي

حمزة الصافي

الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب

محمد اللقاني – مديرا فنيا

محمد الحسيني – مدربا مساعدا

محمد رفعت – مدربا مساعدا

عبد الرحمن غانم – تأهيل وإصابات

مصطفى أبو خضر – محللا تقنيا

وليد الخشن – حكما مرافقا

محمد خير – مديرا إداريا

منتخب مصر الكرة الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة كأس العرب بطولة التحدي

