الأنبا ماركوس يرسم أول كاهن بعد تجليسه على إيبارشية دمياط

رسم الأنبا ماركوس، أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، كاهن جديد للخدمة بكنائس ومذابح قرى كفرالشيخ.



جاء ذلك خلال قداس عيد السيدة العذراء الذي تولى خدمته نيافة الأنبا ماركوس أسقف الإيبارشية بكنيستها الأثرية بسخا، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس الدكتور بولس سلامة كاهنًا عامًا باسم القس يوسف.



وهذه هي السيامة الكهنوتية الأولى لنيافة الأنبا ماركوس بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، منذ تجليسه أسقفًا على كرسيها في شهر نوفمبر من العام الماضي، شارك في الصلوات لفيف من كهنة محافظة كفر الشيخ.