موعد مباراة كهربا الأولى مع فريق افيس البرتغالي

يستعد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا للظهور الأول بقميص أفيس، عندما يلتقي فريقه نظيره ريو آفي، في تمام العاشرة والربع مساء، من منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.



ووقع كهربا لـ أفيس البرتغالي عقدا خلال الصيف الحالي في صفقة انضمام انتقال حر، رغم عقده الممتد مع الزمالك لثلاث سنوات مقبلة.



وحصل كهربا على بطاقة لعب مؤقتة من الفيفا، بعدما رفض اتحاد الكرة المصرية إرسال البطاقة للنادي البرتغالي، باعتبار اللاعب هاربا من الزمالك.



ويحتل فريق أفيس المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 3 نقاط من مباراتين، خسر في واحدة وفاز في أخرى.