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بث مباشر.. مؤتمر صحفى لـ وزير خارجية فرنسا بـ قمة مجموعة السبع الكبرى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:44 م
مؤتمر صحفى لوزير
مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الفرنسى بقمة مجموعة السبع الكبرى
شيرين عادل
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لقرائها، ننقل لكم بثًا مباشرًا لفعاليات المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفرنسى بقمة مجموعة السبع الكبرى.

يذكر أن الرئيس السيسي يشارك غدا السبت، في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى لعام 2019 التي تترأسها فرنسا، بمدينة "بياريتز".

وقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من أهم المحافل التي تجمع الدول التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا والتي تعتبر من أكبر الاقتصاديات حول العالم.

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