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البيئة والزراعة تبحثان التعاون استعدادا لموسم قش الارز

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:33 م
موسم قش الأرز
موسم قش الأرز
حنان توفيق
عقدا وزيرا البيئة والزراعة اجتماعا لبحث التعاون المشترك والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق بين الوزارتين استعدادا لبداية موسم جمع قش الأرز.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اجتماعات البيئة للاستعداد لموسم قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء).

وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية كذلك تكثيف ندوات التوعية لرفع الوعي لدي المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة وكيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها وتوضيح أضرار الحرق المكشوف على الصحة العامة.

كما تم الاتفاق علىى ضرورة تكثيف حملات المرور لمديري الادارات الزراعية بالمراكز مع زيادة عدد مسئولي الجمعيات الزراعية لسرعة السيطرة على المناطق الأكثر حرقًا للمخلفات الزراعية، مع ضرورة عمل الجمعيات الزراعية حتى الساعه العاشرة مساءا طوال فترة السحابة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بوزارة البيئة والفروع مع ربط غرف عمليات وزارة الزراعة العمليات المركزية بوزارة البيئة، هذا وسيتم التنسيق بشكل مستمر مع مجالس المدن مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين وتحرير محاضر بشكل فوري.

وكلفت الوزيرة الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالتوجه إلى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ كبداية لسلسلة رحلات حقليه يقوم من خلالها بتفقد مواقع جمع قش الأرز والإفادة بشكل دوري خاصة وأن موسم الحصاد قد بدأ في بعض المواقع ، هذا بالإضافة إلى التكليف بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للسيطرة على المسابك ومكامير الفحم والمنشآت الصناعية الأكثر تلوثا.
البيئة والزراعة تبحثان التعاون استعدادا لموسم قش الارز
البيئة والزراعة تبحثان التعاون استعدادا لموسم قش الارز
البيئة والزراعة تبحثان التعاون استعدادا لموسم قش الارز
البيئة والزراعة تبحثان التعاون استعدادا لموسم قش الارز
البيئة والزراعة تبحثان التعاون استعدادا لموسم قش الارز
البيئة والزراعة تبحثان التعاون استعدادا لموسم قش الارز

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