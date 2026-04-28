الضاوي : نتنياهو يستغل إعلان مرضه لتخفيف الضغوط السياسية عليه بإسرائيل

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن توقيت الإعلان عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار العديد من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع تزامنه مع ظروف الحرب والتطورات الداخلية في إسرائيل.

وأوضحت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك من يرى أن الإعلان عن مرض نتنياهو جاء في توقيت محسوب، بهدف كسب تعاطف الرأي العام الإسرائيلي، لافتة إلى أن الحديث عن حالته الصحية لم يظهر بشكل رسمي إلا بعد فترة من تداول معلومات غير مؤكدة بشأنها، مضيفة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الأزمة الصحية كانت موجودة منذ فترة سابقة، إلا أن الكشف عنها تم خلال مرحلة حساسة سياسيًا، وهو ما دفع البعض للربط بين توقيت الإعلان وبين محاولة تخفيف الضغوط السياسية الموجهة إليه.

وأشارت هند الضاوي إلى أن نتنياهو مصاب بسرطان البروستاتا، وهو من الأنواع التي توصف بأنها الأقل خطورة نسبيًا مقارنة بأنواع أخرى من السرطان، موضحة أن حالته الصحية لم تؤثر عليه بالشكل المتوقع في أداء مهامه السياسية، متابعة أن الإعلان عن المرض جاء أيضًا في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل.