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تغذية الطفل في الشهر الثالث.. احذري من هذه الخطوة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:01 م
تغذية الطفل في الشهر
تغذية الطفل في الشهر الثالث
نهى حمدي
تقف الكثير من الأمهات وخاصًة الأمهات الجدد، حائرات في التعامل مع الأطفال وتغذية الطفل في الأشهر الأولى إلى جانب الرضاعة، فلا تعلم الكثيرات منهن هل يصح إدخال الأطعمة والمشروبات إلى نظام تغذية الطفل في الشهر الثالث، أم تكتفي بالرضاعة فقط.

تغذية الطفل في الشهر الثالث 

الرضاعة مصدر التغذية الأول الذي يعتمد عليه الطفل في شهوره الأولى، وهناك أمهات يحاولن إدخال بعض الأطعمة المتمثلة في الجبن المطبوخ أو الخضار المهروس، ظنًا منهن أن ذلك سيساعد في نمو الطفل وتغذية الطفل في الشهر الثالث، ولكن ذلك خطأ لأن الجهاز الهضمي لدى الرضيع في هذا الشهر ما زال في طور النمو، ولا يقوى على هضم أي من الأطعمة، لذا يظل الاعتماد على الحليب حتى تتخطى الأشهر الأولى للطفل.

عدد الرضاعات لـ تغذية الطفل في الشهر الثالث 

مع بداية إتمام الطفل الشهر الثالث يحتاج جسده من 7 لـ 9 رضعات يوميًا، بمعدل رضعة كل ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات ونصف، وفي هذه الفترة يكون إنتاج الحليب في ثدي الأم بين الزيادة والنقصان وهذا طبيعيًا فيعود ذلك على حاجة الطفل.

علامات نقص تغذية الطفل في الشهر الثالث

هناك عدة علامات يمكن للأم ملاحظاتها على طفلها في شهره الثالث تشير إلى أن حالته الغذائية ليست سليمة، ويعاني من نقص التغذية، وهي:
- الصراخ بصوت عال وبصورة مستمرة والشعور بالإنزعاج.
- عدم الشعور بالراحة بعد الرضاعة.
- تقيؤ الأكل بعد كل رضاعة دليل على أن هناك مشكلة في المعدة أو الجهاز الهضميـ ففي المعتاد يبصق "يشقط" الطفل القليل من الطعام بعد الرضاعة.

تغذية الطفل في الشهر الثالث بالرضاعة الصناعية

في حالة إذا كان الطفل يرضع صناعيًا بدلًا من الرضاعة الطبيعية، فيتطلب في شهره الثالث إلى 74 مل لكل 0.45 كيلو جرام من وزنه يوميًا من الحليب للحصول على القسط الكافي من التغذية، ويعتبر ذلك هو متوسط احتياجات الطفل، وقد تختلف وفقًا لاحتياجاته فقد تزيد في بعض الأيام وتقل تلك الاحتياجات في بعض الأيام الأخرى، أما في حالة إذا كان الطفل جائعًا فقد ينهي الحليب بسرعة وقد يطلب المزيد من خلال النظر حوله، وفي هذه الحالة يمكن إعطاء الطفل من 30لـ 60 مل لتر زيادة.

ولكن على الأمهات توخي الحذر من إرضاع الطفل أكثر من 945 مل من الحليب الصناعي في اليوم الواحد، فقد يؤدي ذلك إلى إكساب الطفل المزيد من الوزن الغير صحي، وحتى لا يحدث ذلك يجب اختيار زجاجة "ببرونة" يخرج الحليب على شكل نقاط ولا ينسكب بسرعة.
تغذية الطفل في الشهر الثالث تغذية الطفل في الشهر الثالث
تغذية الطفل في الشهر الثالث تغذية الطفل في الشهر الثالث
تغذية الطفل في الشهر الثالث تغذية الطفل في الشهر الثالث
تغذية الطفل في الشهر الثالث تغذية الطفل في الشهر الثالث
تغذية الطفل في الشهر الثالث تغذية الطفل في الشهر الثالث

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