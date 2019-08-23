مفاجآت في تشكيل الاهلي لمواجهة اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، المقرر لها مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وضم التشكيل كلا من علي لطفي في حراسة المرمي ومعه احمد فتحي ورامي ربيعه ومحمود متولي ومحمود وحيد وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشه" وحسين الشحات وجونيور أجايي وصلاح محسن.



ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.



