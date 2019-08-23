أصالة تطرح ألبوم في قربك عبر إحدى شبكات المحمول

طرحت الفنانة أصالة نصري، ألبومها الجديد "في قربك" حصريًا عبر إحدى شبكات المحمول، تمهيدًا لطرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "اليوتيوب" خلال الأيام القليلة القادمة.



وتضمن الألبوم العديد من الأغاني منها "نكتة بايخة"، و"مبقاش سر"، و"حيطة سد"، وغيرها من الأغاني المتنوعة بين الدراما و الرومانسى والمقسوم.



وتقول كلمات أغنية "حيطة سد"، هنتجرأ ومن حكاياتنا نتبرأ .. ده حال الدنيا بتفرق .. مابين حب في قلب اتنين .. وحاولنا نمشي حياتنا كملنا .. لقينا شعور بيقتلنا .. وهو البعد كان ساب مين.



"حيطة سد"، كلمات الشاعر عمرو المصرى، والحان عمر عادل، وتوزيع الموزع الموسيقي عمرو الخضرى.