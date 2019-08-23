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بوريس جونسون للمهاجرين: سنعيدكم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:25 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رويترز
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن بريطانيا ستعيد المهاجرين الذين يحاولون بصورة غير قانونية عبور القنال قادمين من فرنسا.

وقال جونسون لوسائل الإعلام، عندما سُئل ما هي رسالته للمهاجرين غير الشرعيين بعد أن اعترضت السلطات قاربا للمهاجرين قبالة الساحل الجنوبي لانجلترا "سنعيدكم".

وأضاف "لا ينبغي اعتبار المملكة المتحدة مكانا يمكنكم أن تأتوا إليه تلقائيا وتخرقوا القانون من خلال السعي للوصول بشكل غير مشروع".

كما حذر من يسعون لدخول البلاد بالقوارب، قائلا إنه على الرغم من الطقس اللطيف الذي تعيشه المملكة المتحدة حاليًا، فإن الرحلة لا تزال خطيرة للغاية.

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