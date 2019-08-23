أسيست قفشة.. حسين الشحات يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي أمام اطلع برا.. فيديو

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في نادي اطلع برا الجنوب سوداني بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.



وسجل هدف الأهلي الثاني حسين الشحات بالدقيقة 19 بهدف من صناعة محمد مجدى أفشة.



وكان النادي الأهلي قد سجل الهدف الأول بالدقيقة 6 عن طريق صلاح محسن.



وضم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. كل من علي لطفي في حراسة المرمي ومعه احمد فتحي ورامي ربيعه ومحمود متولي ومحمود وحيد وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشه" وحسين الشحات وجونيور أجايي وصلاح محسن.



ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.



وكان النادي الأهلي فاز في مباراة الإياب بأربعة أهداف دون رد والتي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد الجيش ببرج العرب.