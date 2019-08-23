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الكنيسة القبطية بإنجلترا تحتفل بعيد السيدة العذراء مريم .. صور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:07 م
صدى البلد
سامح سلام

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا أبرآم ببرايتون بإنجلترا، بعيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم.

أقيمت خلال الاحتفال صلوات عشية العيد، الدورة بأيقونة السيدة العذراء التي حملها الشمامسة وطافوا في موكب كبير خارج الكنيسة في الشوارع المحيطة بها في مشهد فريد لفت انتباه المارة الذين تجمعوا لمشاهدته.

كانت الكنيسة ذاتها والتي يشرف عليها نيافة الأنبا بولا مطران طنطا قد أقامت طوال فترة صوم العذراء قداسات وعشيات وعظات يومية تخللها تسابيح قدمتها فرق الكورال التابعة للكنيسة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الشعب القبطي بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم، وانتهاء الصوم الذى استمر لمدة 15 يوما، حيث أقيمت الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وخارجها.
الكنيسة القبطية بإنجلترا تحتفل بعيد السيدة العذراء مريم .. صور
الكنيسة القبطية بإنجلترا تحتفل بعيد السيدة العذراء مريم .. صور
الكنيسة القبطية بإنجلترا تحتفل بعيد السيدة العذراء مريم .. صور
الكنيسة القبطية بإنجلترا تحتفل بعيد السيدة العذراء مريم .. صور

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