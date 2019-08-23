صلاح محسن يوجه رسالة إلى جماهير الاهلي بعد مباراة اطلع بره

احتفل الفنان صلاح محسن بتحقيق الأهلي أكبر انتصار أفريقي له في التاريخ بعد الفوز علي فريق اطلع برة 9 - 0 في اياب دور الـ64 من بطولة أبطال افريقيا.ونشر صلاح محسن مجموعة من الصور يحتفل بها بإنتصاره مع النادي الاهلي واحرازه هدفين بعد غياب 11 شهرا عن التهديف.وعلق صلاح محسن علي الصورة، "الحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن".ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "ربنا معاك دايما " و "مهاجم مصر الاول".وفاز الاهلي بــ 9 اهداف نظيفة في مباراته مع فريق اطلع برة في اياب دور الــ 64 من بطولة ابطال افريقيا.