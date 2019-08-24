مسئول كردي يكشف التفاصيل الكاملة لخطة إنشاء المنطقة الآمنة بسوريا

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الكردي، إبراهيم برو، عن مضمون لقاء جمعه مع مسئولين بالخارجية الأمريكية، لبحث إنشاء "منطقة آمنة"، والمناطق التي ستشملها وعمقها.



وقال برو في حوار مع شبكة "رووداو" الإعلامية، يوم الجمعة، إن "الجانب الأمريكي أوضح لنا أن المنطقة الآمنة التي يتم الحديث عنها ستكون منطقة أمنية وعسكرية، وتم الاتفاق على أن يتراوح عمقها بين 5 إلى 14 كلم، ولكن العمق يختلف من منطقة لأخرى، حيث يبدأ بـ 5 كلم في بعض المناطق ويصل إلى 14 كلم في مناطق أخرى".



وأضاف أنه "سيتم تطبيقها على 3 مراحل، الأولى بين تل أبيض ورأس العين، ومن ثم ستكون المرحلتان الثانية والثالثة باتجاه شرق رأس العين أو غرب تل أبيض باتجاه عين العرب".



ولفت برو إلى أنه "تم الاتفاق على سحب الأسلحة الثقيلة لمسافة 20 كلم، مع عدم تواجد وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية ضمن العمق المحدد بـ 5 إلى 14 كلم، كما ستكون هناك دوريات أمريكية تركية مشتركة في المنطقة، إلى جانب إنشاء مراكز لهم هناك، وستكون تركيا ضمن القوات الجوية للتحالف الدولي التي تحلق في سماء المنطقة".



وتابع قائلا: "لن تدخل أي قوة غريبة إلى المنطقة. فقط ستكون هناك دوريات، ولكن بحسب ما فهمنا ستكون هناك خصوصية لمدينة القامشلي نظرا لوجود مؤسسات الحكومة السورية فيها، والشروط التي وُضعت لم تكن بين الولايات المتحدة وتركيا فقط، بل إن قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات الحماية الكردية أو حزب الاتحاد الديمقراطي، قبلوا بهذه الشروط، كما أن الطرفين اتفقا على أن تبقى المناطق التي يتواجد فيها النظام، على ما هي عليه، ويبدو أن القامشلي ستستثنى من تلك الدوريات".



يذكر أن واشنطن وأنقرة أعلنتا قبل نحو 3 أسابيع التوصل لاتفاق مبدئي يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا.