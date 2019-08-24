ماهر همام يطالب بتطبيق نظام اليوم الكامل في الأهلي

يرى ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، أن فريق الكرة يحتاج لتطبيق نظام اليوم الكامل.
وقال ماهر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يحتاج لتطبيق نظام اليوم الكامل في فريق الكرة، فمن غير المنطقي أن يدفع الفريق ملايين لضم لاعبين ثم يدربهم مرة واحدة".
وعن مباراة أطلع برة: "الفوز كان مهما خاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز في كأس مصر، ومحمد يوسف حرص على إشراك العديد من العناصر البديلة".
وقال ماهر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يحتاج لتطبيق نظام اليوم الكامل في فريق الكرة، فمن غير المنطقي أن يدفع الفريق ملايين لضم لاعبين ثم يدربهم مرة واحدة".
وعن مباراة أطلع برة: "الفوز كان مهما خاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز في كأس مصر، ومحمد يوسف حرص على إشراك العديد من العناصر البديلة".