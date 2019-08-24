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حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:11 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع مشاجرة جماعية عنيفة بأحد أحياء العاصمة السعودية الرياض، تضارب فيها عدة أشخاص بينما تم سماع إطلاق نار وشوهدت سيارات تدهس مشاركين في المشاجرة.

وتم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وسط روابات متباينة عن مكان المشاجرة وتاريخ وقوعها أسبابها، فيما طالب الغالبية منهم بضرورة محاسبة جميع المشاركين.

وعقب انتشار الفيديو، أصدرت شرطة الرياض بيانًا قالت فيه إن المشاجرة وقعت يوم الأحد الماضي بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض بين مجموعة مواطنين سعوديين، إثر خلافاتٍ عائلية فيما بينهم.

وأشار البيان إلى أن المشاجرة خلفت إصابات متوسطة لبعض المشاركين فيها.

وأوضح أنه تم إيقاف سبعة من المشاركين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.






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