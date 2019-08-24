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فن

نصف عاريا.. محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالى.. صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:27 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد نبيـل
كعادته فى حفلاته وكليبات أغنياته، وحتى مسلسلاته مؤخرا، ظهر النجم محمد رمضان على خشبة مسرح حفله مساء الجمعة ببورتو مارينا بالساحل الشمالى نصف عاريا.

وقدم محمد رمضان مجموعة كبيرة من أغنياته التى صورها على طريقة الفيديو كليب والأغانى المنفردة أيضا منها، مافيا، نمبر وان، أنا الملك، أقوى كارت، القمر، فيرس، و3 أغنيات جديدة"السلطان، فرزاتشى، كزانوفا".

وقد وافقت نقابة المهن الموسيقية اليوم على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي الجمعة 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي.

فى الوقت نفسه تعهد محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

يذكر أن رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.
نصف عاريا.. محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالى.. صور
نصف عاريا.. محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالى.. صور
نصف عاريا.. محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالى.. صور
نصف عاريا.. محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالى.. صور
نصف عاريا.. محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالى.. صور
نصف عاريا.. محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالى.. صور

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