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الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:38 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد عبدالمنعم
غادر القاهرة، فجر اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019 والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام.

ويشارك في أعمال القمة 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأسبانيا والهند وأستراليا وشيلي بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

ويستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة مساء اليوم السبت القادة المشاركين على مأدبة عشاء.

وتناقش القمة قضايا الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف تليها الأزمة الداخلية لمنطقة الساحل وضرورة مواجهة منظمات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتطرق للجرائم البيئية التي تضر بالكوكب وملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية ودعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسوية، ومحاربة العنف الجنسي، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا.

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