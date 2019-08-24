محمد رمضان يطير فى الهواء بحفله فى الساحل الشمالى.. صور

خطف النجم محمد رمضان أنظار جمهور حفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة بالساحل الشمالي داخل جولف بورتو مارينا بالعديد من الاستعراضات العالمية التي تنفذ للمرة الأولي في حفلات لايف مصرية.



قدم رمضان استعراضات غنائية "ميوزيك شو" علي أغاني "مافيا" ،"الملك" ،"انساي" ،"جيشنا صعب" ،"هتولع" ،"كازانوفا " ،"سلطان" ،"فيروس" و"زلزال" و"مسا" و"اقوى كارت" ،"اللهو الخفي" و"بوم"... وغيرها ممن تتخللها العديد من المؤثرات وعوامل التشويق والتي كان اخطرها أغنية "القمر" التي قام فيها بالطيران في الهواء بواسطة رافعة عملاقة على ارتفاع ١٤ طابق على ارتفاع المسرح الذي صممه ونفذه تامر فوزي للمرة الأولي .



حرص رمضان علي السجود على خشبة المسرح شكرا لله على منحه المحبة الكبيرة لدى الجمهور والذي تسابق للصعود على خشبة المسرح طوال فقرته لالتقاط الصور التذكارية معه وتقبيله.



وكاد التدافع الكبير الذي حدث مساء الجمعة أن يفسد حفل النجم محمد رمضان والذى أقيم ببورتو مارينا فى الساحل الشمالى، وقد نشبت اشتباكات قوية بين الحراس المكلفين بعملية التأمين وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل دون تذاكر.



ووافقت نقابة المهن الموسيقية اليوم على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي الجمعة 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي.



فى الوقت نفسه تعهد محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.



يذكر أن رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.

