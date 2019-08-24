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بمشاركة 1500 من رجال الأعمال.. التيكاد للمرة الأولى في تاريخها برئاسة مصرية بمدينة يابانية

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:56 ص
جانب من السفير الياباني
جانب من السفير الياباني مع وفد من الصحفيين
محمود نوفل
أكد السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، ان التيكاد هو منتدى مفتوح وشامل تم إطلاقه منذ عام ١٩٩٣، لافتا الي ان اليابان تقوم بتنظيم المؤتمر بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإلى جانب الدول الإفريقية،

وأوضح ان المؤتمر أيضًا يشهد مشاركة الدول غير الإفريقية والمنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني، حيث تتجمع فيه المعارف والجهود المختلفة المبذولة من أجل التنمية في إفريقية.

وقال في تصريحات له : وبعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين G20 في يونيو الماضي، سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بزيارته الثانية خلال ثلاثة أشهر لليابان للمشاركة في قمة التيكاد حيث تعد هي المرة الاولي لرئيس مصري.

والمح الي ان مشاركة الرئيس السيسي في قمة التيكاد ٧ تعد هي الاولي من نوعها لرئيس مصري ، لافتا الي ان السيسي سيتشارك مع رئيس الوزراء الياباني آبي في رئاسة المؤتمر بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي.

وبين نوكي قائلا : أن هناك ثلاثة موضوعات رئيسية للتيكاد وهي الاقتصاد، والمجتمع، والسلام ولكن في هذه المرة، سيتم التركيز على التجارة والاستثمار بصفةٍ خاصة.

وونوه الي انهومن المقرر أن يشارك أكثر من 50 شخصًا من رجال الأعمال من مصر، مشيرا الي انه من المتوقع أن يكون هناك تبادل وتفاعل بينهم وبين أكثر من 1500 شخص من رجال الأعمال في اليابان.

كما أشار الي انه المناقشات ستتطرق إلى المشروعات الثنائية المشتركة بين البلدين مثل التعليم والبنية التحتية والمتحف المصري الكبير GEM، بالإضافة إلى التعاون في إفريقيا وتعزيز التجارة والاستثمار.

ومن المقرر أن تنطلق التيكاد7 بمدينة يوكوهاما، ما بين يومي 28 و30 أغسطس الجاري.

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