قائد شرطة دبي السابق يشن هجومًا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور

شن ضاحي خلفان القائد السابق لشرطة دبي، هجومًا حادًا على الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، واصفا إياه برجل الغدر والخيانة.



ونشر خلفان، سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر"، وذلك مع تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات،قائلًا: إن الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة"، معتبرا أنه "لا يستحق الدفاع عنه لا كشخصية ولا كرئيس".



وتابع خلفان: "هادي وعلي محسن الأحمر يعتبران الجنوبيين إرهابيين وجماعة الإصلاح مقاتلين وطنيين نترك الشمال للأحمر وهادي فليحرروها ينبغي أن نترك الشمال للإصلاحيين... وللأحمر... بدون أي تردد".