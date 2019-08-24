رشا مجدي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة الدول السبع تقدير لمكانة مصر

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن العالم على موعد انطلاق قمة السبع الكبار في العالم G7 مدينة بياريتز الفرنسية، مشيرا إلى أن قمة السبع الكبار تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم.



وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع بناءً على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأشارت رشا مجدي، إلى أن المشاركة المصرية في القمة السبع دليل على أن مصر محل اهتمام دول العالم، خاصة الدول الصناعية الكبرى، وذلك تقديرا لمكانتها في المنطقة، تزامنا مع ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي.



وأوضحت أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع الكبار مهمة جدا لعرض العديد من القضايا الأفريقية بوضوح شديد، لافتة إلى أن نجاح مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي نال إشادة كثير من دول العالم، وتستطيع جذب استثمارات جديدة في مصر والقارة الأفريقية و"الكل بيعمل لمصر ألف حساب".